Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первую землянику собирают жители Псковской области

Первую землянику начали собирать жители Псковской области. Фотографиями они делятся в социальной сети «ВКонтакте».

«Замечательная прогулка по лесу, и с погодой повезло, без дождика. Собрала немного землянички», – рассказала подписчица группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском», жительница Печорского округа.

  • Прогулка по лесу удалась
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Прогулка по лесу удалась
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Прогулка по лесу удалась
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Прогулка по лесу удалась
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Прогулка по лесу удалась
    Фото: Юлия Алексеева-Романова

Банками уже собирают землянику и в Островском районе.

Фото: Александр Иванов

Но не ягодами едиными – жители Псковской области продолжают собирать лисички, появившиеся после обильных дождей. «Не напугали нас дожди, грибы мы всё-таки нашли», – написала участница группы «Грибы и грибники Псковской области». Такое количество лисичек удалось набрать в лесу Гдовского района.

  • Дожди псковичей не пугают
    Фото: Татьяна Мочалова
  • Дожди псковичей не пугают
    Фото: Татьяна Мочалова
  • Дожди псковичей не пугают
    Фото: Татьяна Мочалова
  • Дожди псковичей не пугают
    Фото: Татьяна Мочалова
  • Дожди псковичей не пугают
    Фото: Татьяна Мочалова
  • Дожди псковичей не пугают
    Фото: Татьяна Мочалова

Ранее сообщалось, что псковские грибники столкнулись с нашествием брюхоногих моллюсков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

Врач по медпрофилактике станет гостьей эфира на радио ​«Серебряный дождь» в Пскове
20 июня 2025

Реставраторы счищают штукатурку с храма Николы со Усохи в Пскове
20 июня 2025

В Пскове таксисты переходят на радиосвязь из-за проблем с интернетом
20 июня 2025

Первую землянику собирают жители Псковской области
20 июня 2025

Сенатор от Псковской области приняла участие в открытии акции «Память поколений»
20 июня 2025

Потерявший маму псковский детёныш выдры получил имя Барни
20 июня 2025

Новые детские площадки появились в Псковской области благодаря губернатору Петербурга
20 июня 2025

Из-за нейросетей в России предложили отменить домашние задания в школах
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...