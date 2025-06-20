Первую землянику собирают жители Псковской области

09:08, 20 июня 2025, ПАИ

Первую землянику начали собирать жители Псковской области. Фотографиями они делятся в социальной сети «ВКонтакте».

«Замечательная прогулка по лесу, и с погодой повезло, без дождика. Собрала немного землянички», – рассказала подписчица группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском», жительница Печорского округа.



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова









Банками уже собирают землянику и в Островском районе.

Но не ягодами едиными – жители Псковской области продолжают собирать лисички, появившиеся после обильных дождей. «Не напугали нас дожди, грибы мы всё-таки нашли», – написала участница группы «Грибы и грибники Псковской области». Такое количество лисичек удалось набрать в лесу Гдовского района.



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова











Ранее сообщалось, что псковские грибники столкнулись с нашествием брюхоногих моллюсков.