Показы документальных фильмов пройдут на парклете «Эфир» в Пскове

12:47, 03 июля 2025, ПАИ

Открытая площадка VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» будет работать на парклете «Эфир», расположенном рядом со зданием Псковского агентства информации, 5 июля. В программе – показ двух документальных фильмов.

Фильм Николая Макарова «Пётр Козлов. Путь к сердцу Азии» покажут в 14:00. Картина рассказывает о великом русском путешественнике Петре Козлове, который открыл древний город Хара-Хото и внёс значительный вклад в изучение Центральной Азии. Фильм длится 60 минут, для лиц старше 18 лет.

Второй фильм – «Блокадная дорога через залив» режиссёра Максима Якубсона – зрители увидят в 15:10. Фильм посвящён уникальной трассе, проложенной из блокадного Ленинграда через Финский залив до Кронштадта и Ораниенбаума, и рассказывает о её важной роли в подготовке операции «Январский гром». Длительность фильма - 52 минуты, для лиц старше 16 лет.

Фильмы Ивана Криворучко «Футбол чекистов» и Дениса Кузьмина «Милосердная сестра» также покажут на парклете «Эфир» 4 июля в 16:30 и в 17:10 соответственно.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Фестиваль «Западные ворота» пройдёт на ведущих площадках Пскова.