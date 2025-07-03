Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Показы документальных фильмов пройдут на парклете «Эфир» в Пскове

Открытая площадка VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» будет работать на парклете «Эфир», расположенном рядом со зданием Псковского агентства информации, 5 июля. В программе – показ двух документальных фильмов.

Фильм Николая Макарова «Пётр Козлов. Путь к сердцу Азии» покажут в 14:00. Картина рассказывает о великом русском путешественнике Петре Козлове, который открыл древний город Хара-Хото и внёс значительный вклад в изучение Центральной Азии. Фильм длится 60 минут, для лиц старше 18 лет.

Фото: ПАИ

Второй фильм – «Блокадная дорога через залив» режиссёра Максима Якубсона – зрители увидят в 15:10. Фильм посвящён уникальной трассе, проложенной из блокадного Ленинграда через Финский залив до Кронштадта и Ораниенбаума, и рассказывает о её важной роли в подготовке операции «Январский гром». Длительность фильма - 52 минуты, для лиц старше 16 лет.

Фото: ПАИ

Фильмы Ивана Криворучко «Футбол чекистов» и Дениса Кузьмина «Милосердная сестра» также покажут на парклете «Эфир» 4 июля в 16:30 и в 17:10 соответственно.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Фестиваль «Западные ворота» пройдёт на ведущих площадках Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2025

Грозы надвигаются на Псковскую область
03 июля 2025

Вопросы импортозамещения в растениеводстве обсудят на круглом столе в медиацентре ПАИ
03 июля 2025

Евгений Баранчиков и Роман Богданов станут гостями программы «Минкульт»
03 июля 2025

Показы документальных фильмов пройдут на парклете «Эфир» в Пскове
03 июля 2025

Псковские режиссёры представят свои работы на фестивале «Западные ворота»
03 июля 2025

Грозы, дожди и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область
03 июля 2025

Водоснабжение отключат в нескольких домах в Великих Луках
03 июля 2025

Производство молока выросло в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...