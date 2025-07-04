Актриса Анна Банщикова назвала Псков интеллигентным городом

13:06, 04 июля 2025, ПАИ

Актриса театра «Современник» и кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер Анна Банщикова назвала Псков интеллигентным городом во время творческой встречи в медиацентре ПАИ в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 4 июля.

Отметим, что Анна Банщикова входит в члены жюри фестиваля. «Очень интеллигентный фестиваль, сразу это ощущается. Под стать городу и его жителям. И фестиваль очень интересный, правильный для этого города. Ожидания большие, хочется увидеть интересные проекты», – сказала она.

Актриса добавила, что давно хотела побывать в Пскове.

Отметим, что показ фильмов в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоится на парклете «Эфир»: в 14:00 будет организован просмотр картины Анатолия Аграфенина «Жизнь – кино», часом позже, в 15:00, состоится показ документальной ленты Наталии Гугуевой «Верные», также 6 июля в 13:30 пройдёт дискуссия на тему «Киноиндустрия: съёмочная площадка, фестивали, зритель».

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрителям представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой можно ознакомиться здесь.