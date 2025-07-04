Актриса Банщикова рассказала, как Владимир Машков вынудил её прыгать из вертолёта

14:41, 04 июля 2025, ПАИ

Актриса театра «Современник», кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер Анна Банщикова рассказала, как Владимир Машков вынудил её прыгать из вертолёта во время съёмок фильма «Охота на пиранью». Историей артистка поделилась во время творческой встречи в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» в медиацентре ПАИ сегодня, 4 июля.

«Владимир Машков придумал, чтобы мы прыгали с вертолёта в фильме. Там есть две команды, которые борются за жизнь. А Машков сам любит погружаться в роль, сказал нам, что раз мы команда, значит должны пройти тяготы этих людей, сами должны прыгать с вертолёта. А я вообще боюсь нырять и прыгать с высоты, не экстремал. Но пришлось это делать. Я помню, это было ужасно. Мы в вертолёте на шестиметровой высоте, внизу вода, я не умею нырять. Выхода не было. Когда фильм вышел, мы поняли, что Владимир Львович Машков над нами пошутил, потому что мы в кадре выглядели такими маленькими, как летящие клопы», – рассказала Анна Банщикова.

Отметим, что показ фильмов в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоится на парклете «Эфир»: в 14:00 будет организован просмотр картины Анатолия Аграфенина «Жизнь – кино», часом позже, в 15:00, состоится показ документальной ленты Наталии Гугуевой «Верные», также 6 июля в 13:30 пройдёт дискуссия на тему «Киноиндустрия: съёмочная площадка, фестивали, зритель».

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрителям представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой можно ознакомиться здесь.