Главные качества актёра назвала Анна Банщикова

13:25, 04 июля 2025, ПАИ

Главные качества в профессии актёра назвала актриса театра «Современник» и кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер Анна Банщикова во время творческой встречи в медиацентре ПАИ, котороя проходит в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 4 июля.

Анна Банщикова считает, что для актёра важно научиться видеть, слышать, чувствовать и быть в созерцании. «Не учить текст, а понимать смысл. Его нужно выучить, но потом нужно понять и присвоить, а потом можно донести даже своими словами», – сказала она.

Актриса уверена, что только потом можно переходить на следующий этап – придумать своего персонажа. «Я выступаю за смысл. Актёрская профессия – это про «замечать». Учитесь замечать всё, что с вами происходит. Актёр – это про любовь внутри тебя, которую ты можешь подарить. Её надо копить внутри, а потом отдавать. Будет взаимообмен», – отметила Анна Банщикова.

Отметим, что показ фильмов в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоится на парклете «Эфир»: в 14:00 будет организован просмотр картины Анатолия Аграфенина «Жизнь – кино», часом позже, в 15:00, состоится показ документальной ленты Наталии Гугуевой «Верные», также 6 июля в 13:30 пройдёт дискуссия на тему «Киноиндустрия: съёмочная площадка, фестивали, зритель».

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня зрителям представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С полной программой можно ознакомиться здесь.