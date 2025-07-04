От чего гибнут псковичи, обсудили в эфире «Анамнеза». Главное

17:00, 04 июля 2025, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова. В эфире обсуждали смертность от внешних причин, к которым относятся утопления, отравления, пожары и суициды.

Главное:

- В прошлом году в Псковской области зарегистрировано 25 суицидов, в этом – восемь.

- Даже неглубокий водоём опасен для ребёнка.

- «Если у вас на участке есть пруд, бассейн или пожарный водоем неподалеку, они должны быть огорожены. Ребёнок просто не сможет выбраться из того же бассейна или пожарного водоёма».

- Чаще всего жертвами семейного насилия в Псковской области становятся женщины. «Нельзя руководствоваться принципом «бьёт – значит любит». Если вас любят, вам никогда не сделают больно».

- Ни один год в Псковской области не обходится без смертей от ядовитых грибов. «Не знаете гриб – не берите его. И условно съедобные тоже не берите, их надо ещё правильно приготовить, но лучше не экспериментировать».

- Мария Отраднова также рекомендовала не есть консервы, которые стояли дольше двух лет. «Ботулизм – самое страшное отравление. Поэтому, если вы сами маринуете-консервируете, то относитесь к процессу щепетильно и аккуратно. Всё тщательно стерилизуйте».