Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

От чего гибнут псковичи, обсудили в эфире «Анамнеза». Главное

Гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова. В эфире обсуждали смертность от внешних причин, к которым относятся утопления, отравления, пожары и суициды.

Главное:

- В прошлом году в Псковской области зарегистрировано 25 суицидов, в этом – восемь.

- Даже неглубокий водоём опасен для ребёнка.

- «Если у вас на участке есть пруд, бассейн или пожарный водоем неподалеку, они должны быть огорожены. Ребёнок просто не сможет выбраться из того же бассейна или пожарного водоёма».

- Чаще всего жертвами семейного насилия в Псковской области становятся женщины. «Нельзя руководствоваться принципом «бьёт – значит любит». Если вас любят, вам никогда не сделают больно».

- Ни один год в Псковской области не обходится без смертей от ядовитых грибов. «Не знаете гриб – не берите его. И условно съедобные тоже не берите, их надо ещё правильно приготовить, но лучше не экспериментировать».

- Мария Отраднова также рекомендовала не есть консервы, которые стояли дольше двух лет. «Ботулизм – самое страшное отравление. Поэтому, если вы сами маринуете-консервируете, то относитесь к процессу щепетильно и аккуратно. Всё тщательно стерилизуйте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июля 2025

Погибший экипаж Леонида Михайлова почтили в Островском районе
04 июля 2025

Газопровод ввели в эксплуатацию в великолукской деревне Жестки
04 июля 2025

От чего гибнут псковичи, обсудили в эфире «Анамнеза». Главное
04 июля 2025

Ни один год в Псковской области не обходится без смертей от ядовитых грибов – эксперт
04 июля 2025

Круглый стол «На войне как на войне» прошёл в медиацентре ПАИ
04 июля 2025

Псковские газовики за полгода провели проверки в 25,5 тысячи квартир и домовладений
04 июля 2025

Даже неглубокий водоём опасен для ребёнка – Мария Отраднова
04 июля 2025

Нельзя терпеть домашнее насилие, предупредила псковичек Мария Отраднова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...