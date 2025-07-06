В России банки снижают ставки по рыночной ипотеке

20:32, 06 июля 2025, ПАИ

Большинство российских банков снижают ставки по рыночной ипотеке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

Так, Сбербанк с 1 июля снизил процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5-2% в зависимости от размера первоначального взноса, в результате чего минимальная ставка теперь составляет 21,4%. Это уже второе снижение ставок в крупнейшем банке за последний месяц.

ВТБ с 20 июня обновил условия по ипотечным кредитам на новостройки, максимальное снижение составило 2,2%, а минимальная ставка достигла 25,3%.

ПСБ в июне уменьшил ставки по ипотеке на вторичное жилье на 2,7%, а с 3 июля – на 2,9% по классическим программам для жилья в новостройках.

«Абсолют банк» с 3 июля снизил процентные ставки по нескольким программам в диапазоне от 2,5% до 4,7%.

Совкомбанк уменьшил ставки 2 июля на 1-1,5%. Базовая ставка на приобретение квартир и апартаментов в новостройках, а также на индивидуальное жилищное строительство составляет от 23,99%.

В банке «Санкт-Петербург» отметили, что их прогнозы по снижению ставок совпадают с ожиданиями ведущих игроков рынка, и положительная тенденция ожидается во втором полугодии.

Банки приняли такое решение после изменения ключевой ставки, отметили в агентстве. Центральный банк в начале июня впервые за почти три года снизил её до 20%.