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Псковича осудили за незаконный оборот наркотиков

Псковский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере и приговорил его к ограничению свободы сроком на один год с наложением ряда запретов, включая запрет покидать место жительства в ночное время. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в марте 2025 года мужчина незаконно приобрёл и хранил для личного употребления производное N-метилэфедрона массой 0,28 грамма. Он извлёк его из тайника-закладки на одной из улиц Пскова.

Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожном перегоне Любятово – Запсковье, наркотик изъяли из незаконного оборота.

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