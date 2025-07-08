Фальшивые рубли обнаружили в Пскове

14:50, 08 июля 2025, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом 500 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли 7 июля в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, фальшивка поступила из одного из городских банкоматов. Возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.