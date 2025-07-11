Футбольные инспекторы Пскова и Великих Лук стали участниками семинаров в Москве
Псковичи Герман Кравченко и Василий Тихонов, а также великолучанин Станислав Исаев прошли учебно-методические семинары инспекторов соревнований по футболу среди профессиональных клубов. Мероприятие прошло в Москве, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».
Все трое проходили семинар для инспекторов Второй лиги дивизиона «Б».
Участниками события стали в том числе 11 специалистов Северо-Запада. Их состав по сравнению с прошлым годом не изменился.
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