Мошенники стали чаще использовать детей для получения доступа к банковским счетам их родителей

23:13, 10 июля 2025, ПАИ

Прокуратура Пскова признала законным решение следователя отдела по расследованию преступлений, совершённых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий СУ УМВД России по Пскову о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ, а именно хищения чужого имущества путём обмана. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в июле текущего года неустановленное лицо в ходе переписки в мессенджере Telegram предложило десятилетнему ребёнку приобрести игровую валюту в популярной интернет-игре. Выполняя инструкции злоумышленника, ребёнок перевёл около 60 тысяч рублей со счёта матери на счёт мошенника. Обещанные игровые деньги ребёнок не получил. Злоумышленник настоял на удалении переписки под угрозой применения штрафных санкций к родителям ребёнка.

Проводятся следственные действия. Санкция части второй статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.