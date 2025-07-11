Россия выдала Латвии педофила: преступника переправили через границу в Псковской области

15:31, 11 июля 2025, ПАИ

Россия выдала Латвии педофила, разыскиваемого по линии Интерпола, пишет ТАСС. Преступника, обвиняемого в насильственных действиях в отношении 12-летней девочки, переправили через границу в Псковской области.

Обвиняемый - гражданин одной из среднеазиатских республик - в апреле 2021 года возле казино в Риге уговорил 12-летнюю потерпевшую сесть к нему в машину. Зная, что девушка несовершеннолетняя, он совершил преступление против половой неприкосновенности. Фигурант скрылся за пределами Латвии. В 2024 году его объявили в международный розыск и в июле прошлого года задержали в Москве.

Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче мужчины. Сегодня, 11 июля, в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области он передан представителям правоохранительных органов Латвии.