Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Россия выдала Латвии педофила: преступника переправили через границу в Псковской области

Россия выдала Латвии педофила, разыскиваемого по линии Интерпола, пишет ТАСС. Преступника, обвиняемого в насильственных действиях в отношении 12-летней девочки, переправили через границу в Псковской области.

Пункт пропуска в Бурачках. Фото: ПАИ

Обвиняемый - гражданин одной из среднеазиатских республик - в апреле 2021 года возле казино в Риге уговорил 12-летнюю потерпевшую сесть к нему в машину. Зная, что девушка несовершеннолетняя, он совершил преступление против половой неприкосновенности. Фигурант скрылся за пределами Латвии. В 2024 году его объявили в международный розыск и в июле прошлого года задержали в Москве.

Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче мужчины. Сегодня, 11 июля, в пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области он передан представителям правоохранительных органов Латвии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Ещё более миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников
11 июля 2025

Россия выдала Латвии педофила: преступника переправили через границу в Псковской области
11 июля 2025

Опора для дорожных знаков рухнула в центре Пскова
11 июля 2025

72-летний мужчина пропал в Гдовском районе
11 июля 2025

В Себежском районе автомобиль «Службы здоровья» вылетел в кювет и протаранил дерево
10 июля 2025

Полицейский спас мужчину из задымлённой квартиры в Пыталово
10 июля 2025

Публикуем видео и фотографии последствий шторма в Великолукском районе
10 июля 2025

Мощный циклон разрушил дома в Великолукском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...