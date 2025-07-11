Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после урагана

16:06, 11 июля 2025, ПАИ

Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после урагана, сообщили ПАИ в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Специалистам удалось восстановить 1 920 километров линий электропередачи и включить 1 199 трансформаторных подстанций. При этом работа по локальным заявкам потребителей продолжается круглосуточно. Она продлится до полной ликвидации последствий непогоды.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что комплекс неблагоприятных метеорологических явлений надвигается на Псковскую область.

Напомним, вчера, 10 июля, стало известно, что с линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях убрали 1 170 деревьев после урагана. Серьёзный шторм ударил по южным районам Псковской области 9 июля. Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения.