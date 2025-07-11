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Общество

Об аллергии поговорили в программе «Анамнез». Главное

Пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая стала гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Речь в эфире шла об аллергии.

Главное:

- Число аллергиков среди детей и взрослых растёт в Псковской области.

- У аллергии есть наследственная предрасположенность. «То есть у родителей-аллергиков ребёнок будет аллергиком в 75% случаев. Если только мама аллергична, то ребёнок будет аллергиком в 30% случаев».

- Беременным, чтобы избежать аллергии у ребёнка, рекомендуется есть поменьше морепродуктов, орехов, сладостей, исключить продукты с консервантами, вкусовыми добавками и красителями.

- Не нужно создавать для ребёнка стерильную среду. «Мы с рождения нестерильны, поэтому искусственной стерильности быть не должно».

- Аллергия может впервые появиться в любом возрасте.

- Нынешнее лето – подарок для псковских аллергиков: дожди прибивают пыльцу к земле.

- Аллергикам не стоит отрицать своё заболевание и избегать врачей. «Это заметно ухудшает качество жизни».

- Не следует злоупотреблять сосудосуживающими каплями и самостоятельно назначать себе лекарства. Необходимо выполнять рекомендации врача по соблюдению гипоаллергенной диеты.

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