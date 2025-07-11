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Общество

Главные ошибки аллергиков перечислила псковский врач

Главные ошибки аллергиков перечислила пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Аллергикам не стоит отрицать своё заболевание и избегать врачей. «Это заметно ухудшает качество жизни», - отметил медик.

Также не стоит злоупотреблять сосудосуживающими каплями и самостоятельно назначать себе лекарства. Необходимо выполнять рекомендации врача по соблюдению гипоаллергенной диеты.

«Зачастую детям и молодым людям соблюдать диету сложно», - заметила Татьяна Пистрая.

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