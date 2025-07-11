Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Гдовском районе ищут пропавшего пенсионера

Пропавшего в Гдовском районе 72-летнего Сергея Вдошева разыскивают поисковики. В результате поиска в деревне Новая Зубовщина 11 июля человек не найден, сообщили спасатели.

Фото: ПАИ

11 июля поиски проходили с 00:00 до 4:30, повторные поиски проводились с 8:30 до 17:30, человек не найден.

Ранее сообщалось, что с трудом передвигающегося мужчину ищет псковская полиция.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Ветер оборвал ЛЭП в Печорском округе
11 июля 2025

Поддержку семьям участников спецоперации окажет ИЦ № 1 в Великих Луках
11 июля 2025

Стихия обрушилась на Пыталово
11 июля 2025

Шквалистый ветер стал причиной отключения электричества в Палкинском округе
11 июля 2025

Церемония перезахоронения останков красноармейцев прошла в Пустошкинском округе
11 июля 2025

Сильные порывы ветра повалили деревья в Пыталово
11 июля 2025

Проект реставрации псковского храма Климента Папы Римского находится на согласовании в Министерстве культуры РФ
11 июля 2025

В Псковской области почти четверть исследованных клещей оказались заражены боррелиозом

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...