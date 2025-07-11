В Гдовском районе ищут пропавшего пенсионера
Пропавшего в Гдовском районе 72-летнего Сергея Вдошева разыскивают поисковики. В результате поиска в деревне Новая Зубовщина 11 июля человек не найден, сообщили спасатели.
11 июля поиски проходили с 00:00 до 4:30, повторные поиски проводились с 8:30 до 17:30, человек не найден.
Ранее сообщалось, что с трудом передвигающегося мужчину ищет псковская полиция.
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11 июля 2025
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