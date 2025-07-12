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Поисковики рассказали о находках в ходе 13-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» в Себежском районе

13-я поисковая экспедиция «Укрепрайон» работает в Себежском районе. О находках, сделанных в ходе поисковых работ, рассказал командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков районной газете «Призыв».

Фото здесь и далее: Владимир Бумаков

Среди находок – красноармейская звёздочка с фуражки или пилотки, знак различия сержантского состава Красной армии, так называемый «треугольник», металлическая подкова от армейского сапога и пуговица от военного мундира Красной армии.

Во взорванном немцами доте, который назвали «Песок», – костные элементы останков, которые могут оказаться человеческими (очень на них похожи).

Поисковики также нашли соединительные пластины от пулемётной ленты к пулемёту «Максим», стреляные гильзы, рукоятки от гранат и прочий исторический материал.

«Открытие новых талантов становится традицией вахт. Вечером – песни у костра, венки и гадание на Ивана Купала. Ребята и поисковики работают и на жаре, и под проливным дождём целый день. Но это для них уже давно не проблема», – отметил командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

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