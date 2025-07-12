Школу в Печорском округе начали ремонтировать после урагана
Школу в деревне Лавры Печорского округа начали ремонтировать после урагана. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.
Глава Печорского округа отметил, что кровле на здании Лавровской гимназии был нанесён значительный урон. Сорваны листы и повреждены конструкции на площади около 40 квадратных метров. Строительная бригада уже приступила к ремонту.
Вместе с этим идёт уборка поваленных деревьев с региональных и муниципальных дорог, позже специалисты очистят от стволов и веток общественные пространства, парк и кладбище.
Над восстановлением электроснабжения в округе работает шесть бригад «Россети Северо-Запад» в составе 25 человек и шести единиц техники.
«Все заявки принимаем в ЕДДС по телефону 8-811-482-16-12 и территориальном отделе Лавровской волости. Прошу наших жителей набраться терпения! Благодарю неравнодушных граждан за помощь в устранении последствий урагана!» – заключил Валерий Зайцев.
Синоптики предупреждают, что грозы, осадки и шквалистый ветер сохранятся в течение дня по Псковской области.
После сильного шторма в Псковской области некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново – энергетики
Михаил Ведерников – о рождении дочки у сбежавшей из Ирландии семьи: Уверен, новый этап в жизни наших переселенцев будет счастливым