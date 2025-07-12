Школу в Печорском округе начали ремонтировать после урагана

18:22, 12 июля 2025, ПАИ

Школу в деревне Лавры Печорского округа начали ремонтировать после урагана. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Глава Печорского округа отметил, что кровле на здании Лавровской гимназии был нанесён значительный урон. Сорваны листы и повреждены конструкции на площади около 40 квадратных метров. Строительная бригада уже приступила к ремонту.

Вместе с этим идёт уборка поваленных деревьев с региональных и муниципальных дорог, позже специалисты очистят от стволов и веток общественные пространства, парк и кладбище.

Над восстановлением электроснабжения в округе работает шесть бригад «Россети Северо-Запад» в составе 25 человек и шести единиц техники.

«Все заявки принимаем в ЕДДС по телефону 8-811-482-16-12 и территориальном отделе Лавровской волости. Прошу наших жителей набраться терпения! Благодарю неравнодушных граждан за помощь в устранении последствий урагана!» – заключил Валерий Зайцев.

Синоптики предупреждают, что грозы, осадки и шквалистый ветер сохранятся в течение дня по Псковской области.