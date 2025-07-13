Более 400 тысяч рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

14:13, 13 июля 2025, ПАИ

Более 400 тысяч рублей выманили мошенники у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Злоумышленники похитили средства у жителей Пскова и Великих Лук. По версии следствия, неизвестные лица представлялись по телефону правоохранителями и сотрудниками банков. Они просили перевести деньги на «безопасные счета» для их сохранения. Кроме того, мошенники провели махинации с покупками в интернете, в том числе при продаже автозапчастей.



По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего уточняются.