Эксперты прогнозируют сезонную коррекцию цен на рынке недвижимости

23:50, 13 июля 2025, ПАИ

Снижение цен на вторичном рынке жилья после длительного периода стагнации зафиксировано в 26 городах России в июне 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.

В Москве стоимость квартир упала на 4 %, в Ростове-на-Дону – на 2 %, в Ижевске – на 3 %, а в Томске, Омске, Кемерове, Брянске и Барнауле – на 1 %. В среднем по стране цены снизились на 3 %.

Эксперты связывают снижение цен с традиционной сезонной динамикой: летние месяцы обычно характеризуются снижением спроса из-за отпусков, что приводит к мягкой коррекции цен. Кроме того, рынок вторичной недвижимости находится под давлением высоких ипотечных ставок, которые ограничивают покупательскую активность. По словам исполнительного директора компании «Этажи» Юлии Бочарниковой, сроки продажи увеличиваются, и продавцы вынуждены снижать цены, чтобы ускорить сделки.

Объем предложений на вторичном рынке вырос на 14 % с начала года, что также влияет на ценовую динамику. При этом спрос в некоторых городах за последний месяц даже увеличился, например, в Кирове, Липецке и Хабаровске.

По мнению экспертов, текущее снижение цен нельзя считать устойчивым трендом – это, скорее, краткосрочная коррекция, обусловленная сезонностью и локальными факторами спроса и предложения. В сегментах с высокой ликвидностью, таких как премиум и бизнес-класс, цены остаются стабильными или растут. Ожидается, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ключевой ставки Банка России.