Изменения в бюджет Пскова на 2025 год обсудил профильный комитет гордумы

11:41, 14 июля 2025, ПАИ

Изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло в понедельник, 14 июля, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

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Доходы и расходы бюджета города на 2025 год уменьшаются на 116,9 млн рублей. Общая сумма доходов и расходов на 2026 и 2027 годы не изменится. Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД внести данный вопрос в повестку дня очередной сессии.

Также участники заседания заслушали информацию по капремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворов, проездов к дворовым территориям и объектов социальной сферы. После обсуждения данная информация была принята к сведению.