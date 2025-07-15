Борис Елкин – о проекте ФКГС: Псковичи показали высокую активность во время голосования

15:07, 15 июля 2025, ПАИ

Высокую активность во время голосования за благоустройство показали псковичи, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

«Это приятно и важно для города. Люди понимают, что их голос приведёт к результату. В этом году в Пскове победили три территории, где горожане часто бывают», – отметил гость студии.

Победителями проекта стали сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона, общественная территория у дома № 2 на улице Индустриальной и общественная территория между домами № 12, 14 и 16 на улице Звёздной и домом № 13 на Сиреневом бульваре.

На улице Звёздной планируется до конца лета оборудовать территорию с детской площадкой. «Стараемся работать комплексно, поэтому будем ремонтировать и проезд, чтобы подъезжать к площадке было удобно. К тому же завершается ремонт детской площадки рядом с улицей Георгиевской – на набережной Великой», – сказал глава Пскова.

Борис Елкин также напомнил, что идёт благоустройство сквера у Рижской гостиницы. Рабочие в ближайшее время приступят к асфальтированию дорожек, установке освещения, а также детских и спортивных площадок.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроили 37 общественных территорий.

Всего за шесть лет существования проекта в регионе благоустроили 509 общественных и дворовых территорий. На эти цели выделили свыше 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, на благоустройство восьми пространств направили более 500 миллионов рублей в рамках поддержки проектов, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.