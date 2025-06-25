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Общество

30 территорий Псковской области стали победителями голосования за объекты благоустройства

30 общественных территорий Псковской области победили во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Список победителей голосования за объекты благоустройства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Список победителей голосования за объекты благоустройства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Список победителей голосования за объекты благоустройства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Список победителей голосования за объекты благоустройства
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Площадки, парки, скверы, пешеходные зоны будут благоустроены в 2026 году за счёт федеральных средств», – отметил глава региона.

Лидерами голосования стали:

  • южная часть центрального парка на улице Комсомольской в Бежаницах;
  • общественная территория у дома № 53 на улице Портовой в деревне Баландино;
  • сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Л. Чайкиной, напротив кинотеатра «Родина» в Великих Луках;
  • сквер у дома № 1 на площади Калинина в Великих Луках;
  • общественная территория между домами № 12, 14 и 16 на улице Звёздной и дома № 13 на Сиреневом бульваре в Пскове;
  • сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове;
  • общественная территория у дома № 2 на улице Индустриальной в Пскове;
  • общественная территория между домами № 9 и 15 на улице Пограничной в Гдове;
  • пешеходная зона от дома № 7а на улице Энергетиков до конца дома № 9 на улице Октябрьской в Дедовичах;
  • пешеходная зона на улице Бульвар в Дно (от пересечения улицы Крестьянской до пересечения с улицей Ленина и от дома № 9 на улице Бульвар до пересечения с Мельничным переулком);
  • центральная площадь на улице Советской в Красногородске;
  • площадь у дома № 2 на улице Советской в Кунье;
  • общественная территория у дома № 31/8 на улице Первомайской в Локне;
  • пешеходная зона вдоль улицы К. Либкнехта и территория старого фонтана в городском парке Невеля;
  • сквер у дома № 55 на улице Германа в Новоржеве;
  • общественная территория на пересечении улиц Октябрьской и Загородной в Новосокольниках;
  • аллея Памяти рядом с Советской площадью в Опочке;
  • сквер напротив дома № 20 в Острове-3;
  • сквер на перекрестке улиц Заречной и Набережной в Палкино;
  • набережная озера Рагозино у домов № 1 и 8 на улице Рагозино в Печорах;
  • детская площадка у дома № 27а на улице Советской в селе Ляды;
  • территория у памятного знака А. Невскому на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ленина в Порхове;
  • общественная территория на улице Набережной в деревне Родина Псковского района;
  • общественная территория у Тепличного проезда в деревне Писковичи Псковского района;
  • юго-западная часть городского парка в Пустошке (территория у пруда);
  • общественная территория у домов № 10, 12, 13 в Совхозном переулке в Пушкинских Горах;
  • общественная территория возле дома № 6 на улице Шафранского в Пыталово;
  • общественная территория у Святого источника на улице Челюскинцев в Себеже;
  • общественная территория от дома № 30а на улице Советской до дома № 3 на улице Речной в Стругах Красных;
  • общественная территория у дома 17 на улице Карла Маркса в Усвятах.

В голосовании, которое проходило с 21 апреля по 12 июня, приняли участие почти 90 тысяч жителей области.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие муниципалитетов. «Вместе мы сделаем их комфортнее и красивее!» – подчеркнул глава региона.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроено 37 общественных территорий.

Всего за шесть лет существования проекта в регионе благоустроено 509 общественных и дворовых территорий. На эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, на благоустройство восьми пространств выделено более 500 миллионов рублей в рамках поддержки проектов, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

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