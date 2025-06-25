30 территорий Псковской области стали победителями голосования за объекты благоустройства

11:25, 25 июня 2025, ПАИ

30 общественных территорий Псковской области победили во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова







«Площадки, парки, скверы, пешеходные зоны будут благоустроены в 2026 году за счёт федеральных средств», – отметил глава региона.

Лидерами голосования стали:

южная часть центрального парка на улице Комсомольской в Бежаницах;

общественная территория у дома № 53 на улице Портовой в деревне Баландино;

сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Л. Чайкиной, напротив кинотеатра «Родина» в Великих Луках;

сквер у дома № 1 на площади Калинина в Великих Луках;

общественная территория между домами № 12, 14 и 16 на улице Звёздной и дома № 13 на Сиреневом бульваре в Пскове;

сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове;

общественная территория у дома № 2 на улице Индустриальной в Пскове;

общественная территория между домами № 9 и 15 на улице Пограничной в Гдове;

пешеходная зона от дома № 7а на улице Энергетиков до конца дома № 9 на улице Октябрьской в Дедовичах;

пешеходная зона на улице Бульвар в Дно (от пересечения улицы Крестьянской до пересечения с улицей Ленина и от дома № 9 на улице Бульвар до пересечения с Мельничным переулком);

центральная площадь на улице Советской в Красногородске;

площадь у дома № 2 на улице Советской в Кунье;

общественная территория у дома № 31/8 на улице Первомайской в Локне;

пешеходная зона вдоль улицы К. Либкнехта и территория старого фонтана в городском парке Невеля;

сквер у дома № 55 на улице Германа в Новоржеве;

общественная территория на пересечении улиц Октябрьской и Загородной в Новосокольниках;

аллея Памяти рядом с Советской площадью в Опочке;

сквер напротив дома № 20 в Острове-3;

сквер на перекрестке улиц Заречной и Набережной в Палкино;

набережная озера Рагозино у домов № 1 и 8 на улице Рагозино в Печорах;

детская площадка у дома № 27а на улице Советской в селе Ляды;

территория у памятного знака А. Невскому на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ленина в Порхове;

общественная территория на улице Набережной в деревне Родина Псковского района;

общественная территория у Тепличного проезда в деревне Писковичи Псковского района;

юго-западная часть городского парка в Пустошке (территория у пруда);

общественная территория у домов № 10, 12, 13 в Совхозном переулке в Пушкинских Горах;

общественная территория возле дома № 6 на улице Шафранского в Пыталово;

общественная территория у Святого источника на улице Челюскинцев в Себеже;

общественная территория от дома № 30а на улице Советской до дома № 3 на улице Речной в Стругах Красных;

общественная территория у дома 17 на улице Карла Маркса в Усвятах.

В голосовании, которое проходило с 21 апреля по 12 июня, приняли участие почти 90 тысяч жителей области.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие муниципалитетов. «Вместе мы сделаем их комфортнее и красивее!» – подчеркнул глава региона.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроено 37 общественных территорий.

Всего за шесть лет существования проекта в регионе благоустроено 509 общественных и дворовых территорий. На эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, на благоустройство восьми пространств выделено более 500 миллионов рублей в рамках поддержки проектов, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.