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Экономика

Массовое внедрение цифрового рубля начнётся 1 сентября 2026 года

Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года, сообщает телеграм-канал Банка России.

Государственная Дума приняла закон, который устанавливает сроки поэтапного подключения банков и торговых компаний к цифровому рублю до сентября 2028 года.

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, делать переводы и другие операции. С этой же даты такие операции станут обязательными для торговых компаний с выручкой более 120 миллионов рублей, если они обслуживаются в крупнейших банках.

С 1 сентября 2027 года — для других банков с универсальной лицензией и их клиентов из числа торговых компаний с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей.

С 1 сентября 2028 года — остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 миллионов рублей в год.

Обязанность принимать оплату цифровыми рублями не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 миллионов рублей.

Также закон определяет сроки запуска универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Он позволит и покупателям, и продавцам существенно упростить проведение оплаты без карт и избежать путаницы, когда QR-кодов на кассе много.

Универсальный QR-код сразу открывает доступ к разным вариантам оплаты с сохранением бонусов и скидок выбранного способа платежа:

- через Систему быстрых платежей;

- сервисами банков;

- сервисами рассрочки;

- в будущем – цифровыми рублями.

Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года. Вместе с тем по желанию они могут сделать это раньше.

Услуги по его предоставлению НСПК будет оказывать банкам бесплатно. Это сокращает их издержки на интеграцию. Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, определит Совет директоров Банка России.

Цифровые рубли будут находиться в обращении наряду с наличными и безналичными. Открыть кошелек и пользоваться цифровой национальной валютой люди смогут через привычные приложения банков, подключенных к платформе цифрового рубля Банка России. Все операции с цифровой национальной валютой для граждан будут бесплатными. Выбор, пользоваться или нет цифровыми рублями, остается за человеком.

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