Автомобиль загорелся в Невеле
Возгорание автомобиля Audi 80 произошло на улице Ленкоммуны в Невеле, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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