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Происшествия

Автомобиль загорелся в Невеле

Возгорание автомобиля Audi 80 произошло на улице Ленкоммуны в Невеле, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль загорелся в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль загорелся в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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