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Общество

Ученица Бежаницкой школы искусств заняла третье место в конкурсе «Молодые дарования России»

Ученица Бежаницкой детской школы искусств Анастасия Макарова заняла третье место на общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», пишет газета «Сельская новь».

Анастасия Макарова. Фото: газета «Сельская новь»

Псковскую область на конкурсе представили учащиеся детских школ искусств и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Среди них – учащаяся Бежаницкой детской школы искусств Анастасия Макарова. Она заняла призовое место в номинации «Театральное искусство».

Конкурс проходил в рамках Всероссийской юношеской творческой олимпиады, организованной Министерством культуры РФ и Академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Он проводился в 11 номинациях среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в обучении.

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