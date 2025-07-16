Ученица Бежаницкой школы искусств заняла третье место в конкурсе «Молодые дарования России»

14:32, 16 июля 2025, ПАИ

Ученица Бежаницкой детской школы искусств Анастасия Макарова заняла третье место на общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», пишет газета «Сельская новь».

Псковскую область на конкурсе представили учащиеся детских школ искусств и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Среди них – учащаяся Бежаницкой детской школы искусств Анастасия Макарова. Она заняла призовое место в номинации «Театральное искусство».

Конкурс проходил в рамках Всероссийской юношеской творческой олимпиады, организованной Министерством культуры РФ и Академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Он проводился в 11 номинациях среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в обучении.