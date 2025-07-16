Спикер облсобрания дал оценку деятельности властей в Великих Луках

17:56, 16 июля 2025, ПАИ

Оценку деятельности властей в Великих Луках дал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, опять же во многом потому, что на это самое пристальное внимание обращает губернатор. Со стороны может показаться, что здесь есть наезд на муниципальные власти города Великие Луки. Но мы можем сравнить: почему в Пскове может и не идеально, но стараются навести порядок, а там при тех же возможностях этого не происходит. Это говорит о том, что надо руководителям муниципалитетов более внимательно относиться и не говорить о том, что у них недостаток финансовых средств. Зачастую можно организационными мерами многого добиться, понятно, что без денег ничего не получится, но если их эффективно использовать, можно многие проблемы решить», – объяснил он.

При этом, по его мнению, преждевременное отключение отопления никак не связано с экономией. «На ровном месте, тут даже о деньгах не идёт речь. Какая может быть экономия, по закону больших чисел эта разница по времени отключения отопления сильно не повлияет. Понятно, что это дополнительные затраты, но и возможность получить за отопление плату граждан. Не вижу проблемы, не надо было по этому вопросу ломать копья», – подчеркнул Александр Котов.

Напомним, жители Великих Лук жаловались на преждевременное завершение отопительного сезона. При этом власти города объяснили отключение отопления подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Прокуратура же нашла нарушения в действиях руководства Великих Лук. Главу администрации города Андрея Беляева и руководителя тепловых сетей оштрафовали.

Кроме того, тогда губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти Великих Лук равнодушно относятся к жалобам жителей на холод в домах и хладнокровно уходят от решения вернуть тепло в их дома.