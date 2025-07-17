Школьница из Печор стала единственным представителем области на детской смене «Мир БРИКС – мир будущего»
Одиннадцатиклассница из Печорской гимназии Псковской области Анита Христовская стала единственным представителем региона на международной детской смене «Мир БРИКС – мир будущего», сообщается в газете «Печорская правда».
Смена проходит в Артеке в Ялте. Вместе с 100 талантливыми детьми из стран БРИКС Анита Христовская участвует в разработке проектов будущего, общается с учёными, космонавтами и представителями различных культур.
При этом девушка не только участник, но и наставник своей команды. Она готовит презентации и стратегические маршруты – всё на английском языке.
Путь к этому мероприятию для Аниты Христовской начался с проекта «Школьные клубы дипломатии», реализованного «Движением первых» под руководством муниципального координатора Ольги Полозовой.
Финал смены состоится 5 августа в Херсонесе, где пройдёт гала-концерт с участием почётных гостей – Сергея Кириенко, Марии Захаровой, Антона Шкаплерова и других.
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