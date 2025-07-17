Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьница из Печор стала единственным представителем области на детской смене «Мир БРИКС – мир будущего»

Одиннадцатиклассница из Печорской гимназии Псковской области Анита Христовская стала единственным представителем региона на международной детской смене «Мир БРИКС – мир будущего», сообщается в газете «Печорская правда».

Фото: Печорская гимназия

Смена проходит в Артеке в Ялте. Вместе с 100 талантливыми детьми из стран БРИКС Анита Христовская участвует в разработке проектов будущего, общается с учёными, космонавтами и представителями различных культур.

При этом девушка не только участник, но и наставник своей команды. Она готовит презентации и стратегические маршруты – всё на английском языке.

Путь к этому мероприятию для Аниты Христовской начался с проекта «Школьные клубы дипломатии», реализованного «Движением первых» под руководством муниципального координатора Ольги Полозовой.

Финал смены состоится 5 августа в Херсонесе, где пройдёт гала-концерт с участием почётных гостей – Сергея Кириенко, Марии Захаровой, Антона Шкаплерова и других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2025

Два проекта получили одобрение Градостроительного совета в Пскове
17 июля 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Себежского округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
17 июля 2025

Подъезды к погранпереходам на границе Белоруссии модернизируют в Псковской области
17 июля 2025

Псковский областной суд вынес приговор наркокурьеру, который пытался ввезти 3 кг кокаина в Турцию
17 июля 2025

Батальонный медицинский пункт смогут посетить гости фестиваля «Островский рубеж»
17 июля 2025

Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Селище
17 июля 2025

Мемориальные плиты пяти бойцам СВО открыли в Себеже
17 июля 2025

Школьница из Печор стала единственным представителем области на детской смене «Мир БРИКС – мир будущего»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...