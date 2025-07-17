В России появится офис мессенджера Telegram
Мессенджер Telegram откроет представительство в России. Об этом пишут «Известия» по ссылкой на данные Роскомнадзора.
По информации ведомства, компания рассматривает возможность открытия филиала, представительства или учреждения юридического лица в России. Сама компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
В настоящее время процесс находится на стадии согласования. О сроках принятия решения не сообщается. Однако компания уже выполнила требования по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и предоставлению электронной формы для обращений российских пользователей.
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