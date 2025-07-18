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Общество

Как увлекательно провести июльские выходные в Пскове: несколько советов

Как провести июльские выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото: из телеграм-канала Бориса Елкина

«Мы пересекли экватор лета. Время летит незаметно, надо проживать каждый момент! Традиционно публикую варианты отдыха на эти выходные», – говорится в сообщении.

Узнать историю единственного в Пскове деревянного храма XVII века – Варваринского храма (Плехановский посад, 14) предлагают псковичам и гостям города 19 июля в 13:30.

Все желающие могут стать болельщиком на соревнованиях по пляжному волейболу, которые пройдут на Центральном пляже в эту субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

О страницах псковской истории можно узнать на выставке, которая открыта в субботу и воскресенье, 19 и 20 июля, в библиотеке имени В. Я. Курбатова. Время посещения – с 10:00 до 19:00.

Семейная спортивная эстафета пройдёт на спортивной площадкн школы №3 (Алексея Алехина, 20) в это воскресенье, 20 июля. Начало с 16:30.

К шахматному турниру в честь международного Дня шахмат можно присоединиться на площадке стадиона «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25) 20 июля с 11:00 до 17:00.

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