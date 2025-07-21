Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Великих Луках проводится проверка по факту взрыва газа в многоквартирном доме

Проверка по факту взрыва газа в многоквартирном доме проводится в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

21 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о хлопке с последующим возгоранием, произошедшем в одной из квартир многоквартирного дома в Великих Луках.

По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошёл сегодня, 21 июля. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Кроме того, из дома эвакуировали трёх детей. Видео с места происшествия опубликовано здесь.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что, по предварительным данным, утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже стали причиной инцидента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2025

14-летняя девочка пропала в Псковском районе
21 июля 2025

Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва газа в Великих Луках
21 июля 2025

130 боеприпасов и 37 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
21 июля 2025

Пять человек спасли из дома в Великих Луках после взрыва газа
21 июля 2025

В Великих Луках проводится проверка по факту взрыва газа в многоквартирном доме
21 июля 2025

Публикуем видео с места взрыва бытового газа в Великих Луках
21 июля 2025

Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках
21 июля 2025

Дело о взятке за покровительство на службе рассмотрит опочецкий суд

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...