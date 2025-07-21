В Великих Луках проводится проверка по факту взрыва газа в многоквартирном доме

12:24, 21 июля 2025, ПАИ

Проверка по факту взрыва газа в многоквартирном доме проводится в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

21 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о хлопке с последующим возгоранием, произошедшем в одной из квартир многоквартирного дома в Великих Луках.

По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошёл сегодня, 21 июля. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Кроме того, из дома эвакуировали трёх детей. Видео с места происшествия опубликовано здесь.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что, по предварительным данным, утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже стали причиной инцидента.