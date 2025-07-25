Как проходило расследование убийства 11-летней девочки в Порховском районе, рассказал Пётр Крупеня

11:29, 25 июля 2025, ПАИ

Как проходило расследование убийства 11-летней девочки в Порховском районе, рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня в интервью ПАИ.

Начиная с 1 января 2024 года и до задержания преступника 27 марта 2024 года работа по делу велась ежедневно, в том числе в выходные и праздники. В библиотеке в деревне Полоное, где пропала девочка, постоянно функционировал штаб. Над расследованием работали почти все следователи следственного управления, в том числе и из дальних районов – Великолукского и Бежаницкого, а чтобы работа шла непрерывно, следователи «вахтами» командировались в Порховский район. Кроме того, в раскрытии преступления были задействованы многие ведомства, структуры и волонтёры, рассказал Пётр Крупеня.

«Сложность в установлении обстоятельств произошедшего заключалась ещё и в том, что преступник попытался пустить следствие по ложному следу, выбросив куртку убитого ребёнка в реку, и это поначалу нас немного сбило с толку, наводя на версию, что ребёнок утонул», – отметил он.

При этом следователи сразу же проверяли все возможные версии произошедшего, в том числе криминального характера. Подтвердить последнее удалось после обнаружения на куртке девочки следов биологического происхождения. «Мы не сразу смогли найти её тело, так как этому мешали в том числе и погодные условия, нетающий толстый снежный покров, но у нас уже был образец генетического материала преступника, необходимо было только его найти. Это заняло много времени, но главное, что работа успешно выполнена, виновный найден и понёс заслуженное наказание», – сказал Пётр Крупеня.

Ранее сообщалось, что приговором суда виновному назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд, напомним, продолжался с января.

Первое сообщение о том, что 11-летняя девочка 1 января 2024 года вышла на прогулку и пропала в деревне Полоное Порховского района, 2 января разместил региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».