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Политика

Леонид Слуцкий – о сотрудничестве с Псковской областью: Задачи у нас абсолютно совпадают

Задачи у нас абсолютно совпадают, заявил председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР и комитета по международным делам в Госдуме Леонид Слуцкий во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель ЛДПР подчеркнул, что у партии нет каких-либо расхождений ни по одному вопросу региональной или федеральной повестки.

«Мы отталкиваемся от задач, которые ставят перед нами люди, а пути их решения пробуем, сверяем. И я очень рад, что между нами сложились вот такие тесные профессиональные и дружеские отношения. Это фактор положительной обратной связи в тех делах, которые будем в интересах людей, в интересах Псковской области, в интересах нас самих решать в самое ближайшее время», – сказал Леонид Слуцкий.

Он также добавил, что ЛДПР готова оказать Псковской области поддержку в решении региональных проблем. «Задачи у нас абсолютно совпадают. За страну, за президента, за нашу скорую победу», – заключил Леонид Слуцкий.

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