Глава Пскова поприветствовал участников фестиваля сапсёрфинга
Глава Пскова Борис Елкин поприветствовал участников фестиваля «Псков SUP фест», передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, четвёртый фестиваль сапсерфинга «Псков Sup Фест», приуроченный ко Дню города, прошёл в акватории Великой сегодня, 26 июля.
«У нас новые костюмы, новые эпатажные молодые люди и девушки. Это приятно. Самое главное, что с каждым годом у нас всё больше и больше участников. В том числе приезжают из других регионов. Желаю всем получить удовольствие», – отметил Борис Елкин.
В рамках фестиваля прошёл конкурс костюмов, на котором члены жюри выбирали десятку лучших. На месте проведения работают интерактивные площадки. Кульминацией праздника стал массовый костюмированный заплыв на сапах по Великой и Пскове. Первым 100 зарегистрировавшимся участникам организаторы выдали сапборды.
Напомним, что празднование Дня города проходит с 20 по 27 июля. Основные мероприятия запланированы на сегодня.