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Глава Пскова поприветствовал участников фестиваля сапсёрфинга

Глава Пскова Борис Елкин поприветствовал участников фестиваля «Псков SUP фест», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Напомним, четвёртый фестиваль сапсерфинга «Псков Sup Фест», приуроченный ко Дню города, прошёл в акватории Великой сегодня, 26 июля.

«У нас новые костюмы, новые эпатажные молодые люди и девушки. Это приятно. Самое главное, что с каждым годом у нас всё больше и больше участников. В том числе приезжают из других регионов. Желаю всем получить удовольствие», – отметил Борис Елкин.

В рамках фестиваля прошёл конкурс костюмов, на котором члены жюри выбирали десятку лучших. На месте проведения работают интерактивные площадки. Кульминацией праздника стал массовый костюмированный заплыв на сапах по Великой и Пскове. Первым 100 зарегистрировавшимся участникам организаторы выдали сапборды.

Напомним, что празднование Дня города проходит с 20 по 27 июля. Основные мероприятия запланированы на сегодня.

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