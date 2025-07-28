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Происшествия

Шесть лет тюрьмы грозит жителю Красногородского района за кражи из домов и котельной

Тюрьма грозит жителю Красногородского района за кражи из чужих домов и котельной, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Фото: ПАИ

Установлено, что в феврале этого года 35-летний местный житель украл инструменты и предметы обихода из жилых домов в деревнях Мицкеево и Шумилы Красногородского района. В марте он же вместе со своим знакомым украл инструменты из котельной в Красногородске.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и в преступлении по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 158 (кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд для рассмотрения.

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