Шесть лет тюрьмы грозит жителю Красногородского района за кражи из домов и котельной

11:52, 28 июля 2025, ПАИ

Тюрьма грозит жителю Красногородского района за кражи из чужих домов и котельной, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в феврале этого года 35-летний местный житель украл инструменты и предметы обихода из жилых домов в деревнях Мицкеево и Шумилы Красногородского района. В марте он же вместе со своим знакомым украл инструменты из котельной в Красногородске.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и в преступлении по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 158 (кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд для рассмотрения.