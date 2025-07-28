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Спорт

Бесплатные наборы на занятия хоккеем организуют в псковской школе «Олимп»

Бесплатные наборы на занятия хоккеем организуют в псковской спортивной школе «Олимп», рассказал директор Ледового дворца, руководитель комитета по спорту Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Артур Акавов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 июля.

Фото: Андрей Кокшаров

«С этого года мы будем осуществлять бесплатный набор именно для первого года обучения, чтобы и родители, и дети смогли присмотреться, нравится им это или нет. А уже со второго года они смогут решить, будут ли продолжать занятия или нет. То есть первый год обучения будет в любом случае бесплатным», – подчеркнул Артур Акавов.

Артур Акавов. Фото: ПАИ

Имеется ввиду, что родители не будут платить именно за занятия, объяснил гость студии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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