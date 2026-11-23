Псковичи завоевали четыре медали на турнире по настольному теннису в Петербурге

13:00, 23 ноября 2026, ПАИ

Псковичи, члены клуба Nordman стали медалистами турнира «Стартуй в топ-спин», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе клуба.

В соревнованиях участвовали псковичи Рустам Рузиев и Максим Бобров. В турнире с ограничением рейтинга до 650 пунктов Бобров занял первое место, а Рузиев – третье. В состязаниях «Воля к победе» с ограничением до 550 пунктов рейтинга Рузиев взял золото, а Боброву досталась бронза.

«Поздравляем наших спортсменов! Желаем дальнейших побед и не останавливаться на достигнутых результатах», – отметили в клубе Nordman.