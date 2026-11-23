Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдёт в Великих Луках

12:42, 23 ноября 2026, ПАИ

Городская спартакиада по адаптивным видам спорта «Такие же, как все…» среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов пройдёт в Великих Луках 2 декабря. Об этом сообщает великолукский спорткомитет.

Соревнования начнутся в 11:00 в Доме спорта на улице Пушкина. Организаторы называют спартакиаду не просто соревнованиями, а праздником силы воли, упорства и жизнелюбия.

«Приходите поддержать участников! Ваша энергия, аплодисменты и добрые слова станут для них лучшей наградой. Давайте вместе создадим атмосферу настоящего спортивного праздника!» – отметили в спорткомитете.