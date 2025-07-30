«Едем отстаивать честь страны»: тренер великолукского велогонщика – о настрое на Сурдлимпийские игры

14:59, 30 июля 2025, ПАИ

Тренер великолукского велогонщика Ивана Макарова Александр Филиппов рассказал о настрое на Сурдлимпийские игры, которые пройдут в Японии в этом году. Об этом он сообщил в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Как отметил наставник, Макаров уже имеет опыт успешных выступлений на этих соревнованиях – в 2013 году он завоевал золото в Болгарии, а в 2017 году в Турции выиграл весь комплект наград. «Будет битва. Мы туда едем отстаивать честь страны. Я до чемпионата говорил, что поблажек не будет в отборе. Поедут сильнейшие. Мы отобрались, значит мы не должны посрамить страну. Восемь лет ждали этой битвы», – сказал Александр Филиппов.

Отметим, что на эти соревнования Макаров прошёл отбор, выиграв критериум на чемпионате России в Ижевске.

«В плане подготовки ничего не изменится. Не форсируем. Зимой заложили базу и на ней дальше продолжаем подготовку. Если мы до этого думали проводить сборы в Китае или в Турции, то сейчас понимаем, что лучше, чем в России, не найдём, потому что знаем наши дороги, здесь нам подходит питание и так далее. Только перед самой гонкой за две недельки хотим попасть в Токио и пройти акклиматизацию», – сказал Александр Филиппов.

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