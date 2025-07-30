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Происшествия

Виновнику смертельного ДТП в Пустошкинском районе усилили наказание

Виновнику ДТП в Пустошкинском районе, в результате которого погибли три человека, изменили приговор на более суровый, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Суд установил, что в октябре 2024 года мужчина за рулём транспортного средства выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем, который двигался навстречу. В результате ДТП погибли водитель этого автомобиля и два пассажира, среди которых был годовалый ребёнок.

Суд приговорил виновника ДТП за совершение преступления по части 5 статьи 264 УК РФ к принудительным работам на срок 2 года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства и лишению права заниматься управлением транспортными средствами на срок 3 года.

В апелляции прокурор указал, что назначенное наказание слишком мягкое. Суд рассмотрел апелляцию, изучил материалы дела и изменил приговор суда, исключив из приговора указание о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Мужчина осуждён по части 5 статьи 264 УК РФ к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Определён самостоятельный порядок следования к месту отбывания наказания.

В остальном приговор оставлен без изменения.

Напомним, лобовое столкновение двух автомобилей произошло 14 октября 2024 года у деревни Алоль Пустошкинского района. В результате ДТП погибли ребёнок, мужчина и женщина.

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