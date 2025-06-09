Виновный в смерти трёх человек великолучанин получил два года исправительных работ

11:38, 09 июня 2025, ПАИ

Виновный в смерти трёх человек 41-летний житель Великих Лук получил два года исправительных работ, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области. Приговор вынес Опочецкий районный суд.

14 октября 2024 года подсудимый, управляя автомобилем марки KIA K5, двигался со стороны Санкт-Петербурга в направлении границы с Белоруссией по трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. В деревне Алоль Пустошкинского района он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном ему направлении автомобилем марки Chevrolet Cobalt.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и два пассажира (мужчина, женщина и ребёнок) автомобиля Chevrolet Cobalt.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, причинённые в результате преступления. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.