Приставы конфисковали часы Tissot у псковского экс-чиновника

10:54, 01 августа 2025, ПАИ

Судебные приставы конфисковали часы Tissot у экс-чиновника администрации Пскова по решению суда, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области





Псковские судебные приставы реализовали судебное решение в отношении экс-заместителя главы городской администрации Александра Грацкого, осуждённого за взяточничество в особо крупном размере. В рамках исполнительного производства в доход государства были изъяты наручные часы марки Tissot, которые суд признал предметом коррупционного преступления.

Ранее Александр Грацкий был признан виновным по двум пунктам статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) за содействие подрядным организациям при выполнении муниципальных контрактов. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет колонии, штрафа в размере 5,7 миллиона рублей, а также конфискации имущества, использовавшегося в преступной деятельности.

«Именно эти часы стоимостью свыше 50 тысяч рублей были вручены чиновнику в числе других «подарков» за благоприятное содействие при приёмке работ. Суд признал их частью незаконного вознаграждения и постановил обратить в доход государства», – пояснили в пресс-службе.

Исполняющая обязанности начальника Псковского районного отделения судебных приставов Екатерина Исакова в установленном законом порядке осуществила изъятие имущества и выполнила все предусмотренные исполнительные мероприятия. По итогам проведённой процедуры наручные часы были официально переведены в государственную собственность.

«Символ коррупции должен стать символом ответственности. Для нас важна не только скорость исполнения судебного акта, но и его реальная эффективность», – отметили в ведомстве.

Напомним, утром 22 марта 2024 года бывший заместитель главы администрации Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовал кадры его задержания. Александра Грацкого обвиняли в совершении преступлений по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере). Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере более пяти миллионов рублей. Хронологию дела читайте здесь.