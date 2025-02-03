От взятки до приговора: полная хронология по делу Александра Грацкого

13:41, 03 февраля 2025, ПАИ

Судебный процесс по делу бывшего заместителя главы администрации Пскова – начальника УГХ Александра Грацкого подходит к концу. Завтра, 4 февраля, в 10:00 суд должен огласить приговор. Псковское агентство информации приводит историю этого дела.

Утром 22 марта 2024 года бывший заместитель главы администрации Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовало кадры его задержания. Также сообщалось, что в отношении Александра Грацкого возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2022 году Александр Грацкий получил в качестве взятки автомобиль стоимостью более пяти миллионов рублей от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети. Подразумевалось, что за подкуп чиновник обеспечит своевременное и беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам, заключённым между коммерческим предприятием и УГХ администрации Пскова.

Прокурор Пскова признал законным постановление о возбуждении уголовного дела.

23 марта суд избрал меру пресечения для Александра Грацкого в виде заключения под стражу. Адвокат Грацкого направил в суд апелляционную жалобу для изменения меры пресечения на домашний арест, однако суд отклонил апелляцию.

3 мая стало известно, что в деле экс-замглавы администрации Пскова появился ещё один эпизод взяточничества. По версии следствия, в сентябре 2023 года 37-летний руководитель двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей Артём Мхоян передал Александру Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей для своевременного и беспрепятственного принятия работ по заключённым между предприятиями и УГХ администрации Пскова муниципальным контрактам. Взяткодатель также был задержан и посажен под домашний арест.

21 мая на Александра Грацкого завели ещё одно уголовное дело. Оно связано с получением Грацким взятки в размере 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за своевременное и беспрепятственное принятие работ по ремонту дорог и дворов Пскова.

4 июля суд отклонил ещё одну апелляционную жалобу адвоката Грацкого, который пытался обжаловать содержание своего подзащитного под стражей.

27 августа уголовное дело в отношении Александра Грацкого было направлено в суд. Заключение состояло из обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере). Сообщалось, что в 2022 и 2023 годах Грацкий, действуя в интересах представителей юридических лиц, получил от них незаконное вознаграждение в виде автомобиля, денег и наручных часов. Общая сумма подарков – около шести миллионов рублей.

18 сентября стало известно, что на имущество Александра Грацкого наложили дополнительный арест.

3 октября Псковский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Пскова.

24 октября в суде приступили к рассмотрению письменных доказательств по делу Александра Грацкого. Также во время заседания стало известно, что к уголовному делу в качестве вещественных доказательств были приобщены часы марки Tissot и гидроцикл.

7 ноября суд рассмотрел материалы обыска по месту жительства экс-замглавы города. Согласно материалам, были изъяты ноутбук, мобильный телефон супруги Грацкого, флешка, документы на автомобиль, а также кошельки и деньги.

14 ноября суд приступил к заслушиванию показаний свидетелей со стороны обвинения.

30 января 2025 года в суде прошли прения сторон. Приговор по делу должны огласить во вторник, 4 февраля, в 10:00.

Прокурор Пскова Роман Хотченков подчеркнул, что экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий понесёт заслуженное наказание.

Напомним, что Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.