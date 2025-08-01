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Происшествия

Росгвардейцы задержали 21-летнего псковича за кражу из магазина

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали молодого человека за кражу из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

31 июля около 21:00 в магазине на Рижском проспекте в Пскове сработала тревожная сигнализация. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили у работников магазина, что неизвестный украл продукты из торгового зала.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, которым оказался 21-летний житель Пскова. По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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