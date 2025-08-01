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Общество

Масштабный субботник организовали в Стругах Красных после урагана

Жители Струг Красных организовали масштабный субботник после прошедшего урагана, сообщил глава округа Александр Волков в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Александра Волкова

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на призыв и сегодня участвует в масштабном субботнике в нашем посёлке. Мы – люди, и, к сожалению, природные явления зачастую сильнее нас. Вчера и сегодня все службы работают на пределе своих возможностей», – написал глава округа.

Он также назвал оперативную реакцию жителей округа, коллективные усилия, участие в уборке завалов, расчистке дорог, улиц и общественных территорий настоящим примером сплочённости и взаимопомощи.

  • Масштабный субботник организовали в Стругах Красных после урагана
    Фото: Telegram-канал Александра Волкова
  • Масштабный субботник организовали в Стругах Красных после урагана
    Фото: Telegram-канал Александра Волкова
  • Масштабный субботник организовали в Стругах Красных после урагана
    Фото: Telegram-канал Александра Волкова
  • Масштабный субботник организовали в Стругах Красных после урагана
    Фото: Telegram-канал Александра Волкова
  • Масштабный субботник организовали в Стругах Красных после урагана
    Фото: Telegram-канал Александра Волкова

«Спасибо вам огромное за неравнодушие и поддержку! Здоровья и мира вам и вашим близким на долгие годы!» – заключил глава округа.

Напомним, 31 июля Струги Красные и другие муниципалитеты оказались во власти неблагоприятной погоды. Сегодня в посёлке устраняют последствия непогоды. Также из-за урагана в Стругах Красных отменили празднование Дня посёлка.

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Масштабный субботник организовали в Стругах Красных после урагана
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