О здоровье печени поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Врио главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева и врач-гастроэнтеролог Юлия Балабина стали гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 1 августа.
Главное из эфира:
- только 50 % псковичей не страдают проблемами с печенью;
- у каждого второго пациента есть заболевание печени, особенно связанное с висцеральным жиром – жировая болезнь печени;
- висцеральный жир образуется из-за неправильного питания. Кроме того, пагубно на печени сказываются алкоголь, сладкое, газированные напитки, соки, энергетики, полуфабрикаты и малоподвижный образ жизни;
- если соблюдать правила, то печень будет иметь хорошую способность к самовосстановлению;
- «Печень не болит, это главный миф, когда пациенты приходят и говорят, что печёнка болит. Нет, она не болит, потому что у неё нет чувствительных рецепторов. Печень может болеть только при серьёзных каких-то заболеваниях, когда она увеличивается в размерах и болит её оболочка», – объяснила Юлия Балабина;
- чаще всего среди болезней печени встречаются метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, лекарственный гепатит, алкогольный гепатит;
- люди, у которых алкогольный гепатит, чаще всего употребляют пиво. Многие люди банку пива в день не считают чем-то вредным, но эксперты уточняют, что нет безопасных доз алкоголя;
- какие симптомы говорят о проблемах с печенью: первое визуальное – желтушность кожных покровов и склер, кожный зуд, асцит – увеличенный живот, телеангиэктазия – сосудистые звёздочки, ксантелазма – белые бляшки на веках, когда накапливается холестерин под кожей и другое;
- чаще всего именно биологические активные добавки (БАД) вызывают лекарственный гепатит.
Комментарии: 0 Обсудить >>>