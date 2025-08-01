О здоровье печени поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:06, 01 августа 2025, ПАИ

Врио главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева и врач-гастроэнтеролог Юлия Балабина стали гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 1 августа.

Главное из эфира: