Почему печень называют молчаливым органом, рассказали эксперты

16:36, 01 августа 2025, ПАИ

Почему печень называют молчаливым органом, рассказала врач-гастроэнтеролог Юлия Балабина в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 августа.

«Печень не болит, это главный миф, когда пациенты приходят и говорят, что печёнка болит. Нет, она не болит, потому что у неё нет чувствительных рецепторов. Болит, скорее всего, желчный пузырь, редко бывает панкреатит (поджелудочная железа). В большинстве случаев болят кишки – раздутые петли кишечника, которые отдают. Печень может болеть только при серьёзных каких-то заболеваниях, когда она увеличивается в размерах и болит её оболочка, которая растягивается в размерах. Тогда возникает тяжесть, дискомфорт», – объяснила Юлия Балабина.

Она заметила, что чаще всего среди болезней печени встречаются метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, лекарственный гепатит, алкогольный гепатит.

«Алкогольного гепатита очень много. И женщины, и мужчины, но у женщин более запущено, потому что женский алкоголизм не лечится», – заметила врио главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева.

Люди, у которых алкогольный гепатит, чаще всего употребляют пиво. Многие люди банку пива в день не считают чем-то вредным, но эксперты уточняют, что нет безопасных доз алкоголя.

Реже встречается цирроз печени. «Это прям редко. Гепатит C, B чаще приводят к циррозу», – отметила Юлия Балабина.