Чаще всего именно БАДы вызывают лекарственный гепатит – эксперт

18:01, 01 августа 2025, ПАИ

Чаще всего именно биологические активные добавки (БАД) вызывают лекарственный гепатит, объяснила врио главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 1 августа.

«Чаще всего это именно БАДы, а не лекарства вызывают лекарственный гепатит», – отметила гостья студии.

Врач-гастроэнтеролог Юлия Балабина уточнила, что печёнку не надо никак поддерживать, она самоочищающийся орган и фильтрующий.

«Если мы говорим о каких-нибудь БАДах, которые не контролируется никаким образом и не проходят все этапы, как лекарственные. Могут не дописать состав, количество может отличаться от заявленного. И вот они как раз могут вызывать лекарственный гепатит», – рассказала Юлия Балабина.

Лекарства же на печень не влияют. Альбина Ханбабаева заметила, что есть статины, которые даже не идут через печеночный метаболизм.

«Тот же самый розовый статин – он не идёт через печеночный метохром 450 и, соответственно, не конкурирует с большинством лекарственных препаратов. <…> Если всё-таки лекарство вызывает повышение трансаминаз, мы всегда назначаем контрольный анализ через определённое время, чтобы понимать, вам лично будут эти препараты повышать трансаминазы или нет, даже при начале приёма статина», – объяснила эксперт.