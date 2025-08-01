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Какие симптомы говорят о проблемах с печенью, объяснила врач

Какие симптомы говорят о проблемах с печенью, объяснила врач-гастроэнтеролог Юлия Балабина в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 1 августа.

Фото: ПАИ

«Первое визуальное – желтушность кожных покровов и склер. Кожный зуд – люди чешутся очень сильно. Также асцит – увеличенный живот, и вы понимаете, что вы были худой, а тут живот появился», – объяснила гостья студии.

Юлия Балабина. Фото: ПАИ

Кроме того, она уточнила, что проблемы с печенью выдаёт телеангиэктазия – сосудистые звёздочки, ксантелазма – белые бляшки на веках, когда накапливается холестерин под кожей.

«Это самое основное. На боли мы не смотрим, забываем. Вот это самое главное. Плюс могут быть «печеночные ладони» – они красные будут, и печеночный запах изо рта специфичный», – сказала гастроэнтеролог.

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