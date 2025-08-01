Энергетики в Псковской области восстанавливают ЛЭП

18:16, 01 августа 2025, ПАИ

В Псковской области энергетики восстанавливают линии электропередач. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Отметим, энергетики готовятся к ухудшению погоды: в ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионах Северо-Запада грозы, ливни и шквалистый ветер.

«Шторм ломает бетонную опору за минуту, а чтобы установить новую, нужно несколько часов», – добавили в сетевой компании, отметив, что бригады энергетиков борются со стихией круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском округе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.